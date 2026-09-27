دخل مدافع المنتخب السعودي حسن كادش قائمة هدافي «الأخضر»، بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف دولية خلال 23 مباراة، ليحتل المركز الرابع بين لاعبي القائمة الحالية.



ويتصدر المهاجم فراس البريكان ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً في 76 مباراة دولية، يليه عبدالله الحمدان بـ12 هدفاً خلال 55 مباراة، ثم محمد كنو بـ8 أهداف في 81 مباراة، فيما يأتي كادش رابعاً بـ3 أهداف في 23 مباراة.



ومنح تسجيل كادش 3 أهداف حضوراً لافتاً على المستوى التهديفي، خصوصاً أن مشاركاته الدولية جاءت بعدد مباريات أقل من بقية الأسماء التي تسبقه في القائمة، ليواصل تعزيز أرقامه مع المنتخب السعودي، إلى جانب دوره الدفاعي ومشاركته في الكرات الثابتة والجانب الهجومي.



وبات كادش أحد الأسماء التي تضيف خيارات جديدة للمدرب في قائمة «الأخضر»، مع استمرار مشاركاته الدولية وتطلعه إلى زيادة رصيده التهديفي في الاستحقاقات القادمة.