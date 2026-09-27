أغلقت وزارة الصحة والسكان المصرية إحدى المنشآت الطبية غير المرخصة في منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد ضبط شخص انتحل صفة طبيب نفسي داخل عيادة تجميل تعمل خارج الإطار القانوني.

وجاءت الخطوة عقب مرور لجنة العلاج الحر التابعة لمديرية الشؤون الصحية، التي كشفت أن المنشأة تُدار دون تراخيص وتفتقر إلى اشتراطات التخلّص الآمن من النفايات الطبية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمنشآت الصحية الخاصة.

وخلال التفتيش، رصدت اللجنة قيام أحد الأشخاص باستقبال المترددين وإجراء كشف نفسي لهم، قبل أن يتبين بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة أنه لا يحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة، وأنه استخدم شهادات دراسية مزوّرة لإيهام المرضى بامتلاكه مؤهلات طبية. وتم تحرير محضر رسمي بالمخالفات وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف المحافظات، لضمان التزامها بالتراخيص والضوابط المهنية التي تكفل سلامة المواطنين. كما دعت الجمهور إلى التحقق من تراخيص مقدمي الخدمات الصحية قبل تلقي أي علاج، والإبلاغ عن أي كيانات غير مرخصة عبر القنوات الرسمية.