بينما تتجه أنظار العالم إلى القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي، وما يرافقها من سباق محموم لتطوير الخوادم والمعالجات والبنية التحتية اللازمة لتشغيله، يبرز وجه آخر أقل بريقًا لهذه الثورة التكنولوجية؛ نفايات إلكترونية قد تتراكم بكميات هائلة وتفرض تحديًا بيئيًا متزايدًا خلال العقود المقبلة.

وحذرت منظمة شبكة بازل للعمل (BAN)، المعنية بمتابعة قضايا المخلفات حول العالم، من أن التوسّع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى قفزة كبيرة في حجم النفايات الإلكترونية، متوقعة في تحليل وصفته بغير المسبوق وصول الكميات المتراكمة إلى نحو617 مليون طن بحلول عام 2050؛ وهي كمية هائلة شبّهتها المنظمة بما يكفي لتطويق كوكب الأرض نحو ست مرات.

نفايات إلكترونية

ولا تقتصر المخلفات المرتبطة بهذه الطفرة على أجهزة الكمبيوتر التقليدية، بل تمتد إلى البنية التحتية التي تقوم عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها، من الخوادم ومعدات معالجة البيانات، إلى وحدات معالجة الرسومات، وأجهزة الشبكات وأنظمة التبريد، فضلًا عن الأجهزة الشخصية التي بدأت تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة.

ومع استمرار تسارع دورة تطوير الأجهزة، فإن المعدات التي تبدو حديثة اليوم قد تتحول خلال فترة قصيرة إلى خردة إلكترونية، سواء بسبب استبدالها بتقنيات أكثر كفاءة أو نتيجة الحاجة إلى قدرات حوسبة أكبر لمواكبة التطور المتلاحق في نماذج الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يفتح الباب أمام سؤال بيئي لا يتعلق فقط بما تستهلكه هذه التقنيات، وإنما بما تتركه خلفها بعد انتهاء عمر أجهزتها.

وتزداد حساسية المشكلة، بحسب المنظمة، بسبب طبيعة بعض المواد الداخلة في تصنيع هذه المعدات، التي قد تجعل التعامل مع المخلفات الإلكترونية والتخلص منها بصورة آمنة أكثر تعقيدًا. وحذرت (شبكة بازل للعمل) من وجود مواد كيميائية شديدة السمية وصعبة التحلل ضمن بعض هذه النفايات، بما يثير مخاوف بشأن آثارها المحتملة في البيئة والصحة العامة إذا لم تخضع لعمليات معالجة وإعادة تدوير مناسبة.

«تسونامي» في الأفق

ويشير هذا السيناريو إلى أن فاتورة الذكاء الاصطناعي البيئية قد لا تتوقف عند الكهرباء والمياه اللازمتين لتشغيل مراكز البيانات، وهما جانبان حظيا باهتمام واسع خلال السنوات الأخيرة، بل قد تمتد إلى دورة حياة الأجهزة نفسها؛ من لحظة تصنيعها ونقلها وتشغيلها، وصولًا إلى مرحلة خروجها من الخدمة وتحولها إلى مخلفات.

ونبّه مؤسس المنظمة جيم باكيت، إلى أن النقاش الدائر حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي ينصب بدرجة كبيرة على استهلاك الطاقة والمياه، في حين لا يحظى مصير المعدات المادية التي تشغّل هذه الأنظمة بالقدر نفسه من الاهتمام، رغم أنها تشكل جزءًا أساسيًا من البنية التي تقوم عليها الثورة الرقمية الجديدة.

ووصف باكيت ما قد ينتج عن هذا المسار بأنه «تسونامي» من النفايات الإلكترونية، محذرًا من أن الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضخم حجم المشكلة القائمة أصلًا بصورة غير مسبوقة.

جزء من الماضي

وتضع هذه التحذيرات العالم أمام مفارقة لافتة؛ فالتكنولوجيا التي يُنظر إليها باعتبارها إحدى أهم أدوات المستقبل قد تحمل معها، إذا لم تُواكبها حلول فعالة لإدارة مخلفاتها، إرثًا ماديًا ضخمًا يصعب تجاهله. وبينما تتسابق الشركات على تطوير معالجات أكثر قوة وخوادم أكثر قدرة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مصير أجيال الأجهزة التي ستفقد مكانها سريعًا في هذا السباق.

فقد لا يكون التحدي الحقيقي، في السنوات المقبلة، هو كيفية بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قوة فحسب، بل كيفية التعامل مع الجبال الإلكترونية التي ستتراكم عندما تصبح أجيال اليوم من الخوادم والمعالجات والمعدات جزءًا من الماضي. وبذلك، قد تحمل ثورة الذكاء الاصطناعي وجهين متناقضين: عالمًا رقميًا أكثر تطورًا من جهة، وأثرًا ماديًا متناميًا من جهة أخرى، ما يجعل إدارة النفايات وإعادة تدوير المعدات جزءًا لا يمكن فصله عن الحديث عن مستقبل هذه التكنولوجيا.



