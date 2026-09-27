أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ59027 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والشرقية وحائل.

منطقة القصيم

يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم في محافظة العمار: (جزءاً من حي النهضة، وجزءاً من حي الريان، وجزءاً من حي الأفق، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى)، وفي محافظة الفويلق: (حي الرحاب، وحي الإمارة، وحي العزيزية، وحي الروابي، وحي النهضة، وحي الرابية، وحي السلام، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى)، ويبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: (القصيباء، والقوارة، وشري، والبكيرية).

منطقة الرياض

وفي منطقة الرياض يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الحريق: (جزءاً من حي المثناة)، وفي محافظة الحلوة: (جزءاً من حي الخزامى)، إلى جانب عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: (السر، وثادق، ورماح، وساجر، والجمش، وضرماء).

المنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة مليجة: (حي الخالدية، وحي الفلاح، وحي الصناعية، وحي النخيل، وحي الشفاء، وحي المستشفى، وحي نايف، وحي الازدهار، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى)، وفي القليب: (حي النسيم، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى), وفي القيصومة: (أحواش الأغنام، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى), وفي حفر الباطن: (هجرة السليمانية، والصفيرى، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى), وفي الذبيبة: (حي الياسمين، وحي الورود، وحي الفلاح، وحي النخيل، وجزءاً من حي الندى، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى), ويبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: (الدمام، والظهران، وبقيق، والخفجي).

منطقة حائل

ويبدأ تسجيل الأحياء التالية بمنطقة حائل في بقعاء: (جزء من حي النخيل، وجزء من حي الأندلس، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، إلى جانب عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: (فيد، والأجفر).

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية (الخميس) 31 ديسمبر 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

معايير محددة

اختيرت الأحياء وفق معايير محددة، وسيعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002 للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.