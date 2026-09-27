تتجدّد الإثارة والندية بين المنتخبين السعودي والعراقي (الثلاثاء) القادم ، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس «خليجي 27». وتعتبر المواجهة بين الأخضر وأسود الرافدين الـ39 في تاريخ المباريات التي جمعت المنتخبين في كافة البطولات.



وخلال المواجهات الـ38 بين المنتخبين تاريخياً، يتفوق العراق بـ17 فوزاً، مقابل 11 فوزاً للسعودية، وتعادل المنتخبان في 10 مباريات. وعلى مستوى الأهداف التي سُجلت في شباك المنتخبين، نجح أسود الرافدين في تسجيل 56 هدفاً، فيما استطاع الأخضر تسجيل 34 هدفاً.



وكان أول لقاء بين المنتخبين السعودي والعراقي قد أقيم عام 1976 في بطولة كأس الخليج، وانتهت نتيجة اللقاء لصالح العراق 7/1، فيما كانت آخر مواجهة جمعت المنتخب السعودي بنظيره العراقي في 14 أكتوبر 2025، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).



ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على العراق والوصول إلى الانتصار الثاني عشر في تاريخ مبارياتهما، إذ يحتل «الأخضر» صدارة المجموعة الأولى في كأس خليجي 27 الحالية، برصيد ست نقاط، فيما يحتل العراق المركز الثاني برصيد أربع نقاط.