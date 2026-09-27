أقام منسوبو مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة حفلاً بمناسبة اليوم الوطني، وذلك بحضور أربع جمعيات أيتام بمكة المكرمة، ونخبة من الرياضيين بمكة، وعلى رأسهم رئيس رابطة المشجعين بنادي الوحدة عاطي الموركي، الذي شارك في جميع الأغاني والأهازيج الوطنية، أبرزها أغنية «كلنا سلمان وكلنا محمد»، مع مشاركة أيتام مكة الذين شاركوا مع الحضور في كل الأغاني والأهازيج الوطنية من عرضة نجدية ومزمار.



وقد أقيمت على هامش الحفل فقرات ترفيهية لأبناء أيتام جمعيات مكة، وبعد نهاية الحفل قدّم مدير مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية سليم المحمادي، ومدير قسم الأمن إبراهيم حفظي، هدايا تذكارية لجميع الحضور وأفراد أيتام مكة، وقد أثنى الجميع على فقرات الحفل وتميّز القائمين عليه بحسن التنظيم.