توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في الفترة من (الإثنين) 28 سبتمبر إلى (الجمعة) 2 أكتوبر 2026م، متفاوتةً في شدتها، وخلال فترات زمنية مختلفة.



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وأوضح المركز في تقريره أن التوقعات تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظات الكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الليث والقنفذة.



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