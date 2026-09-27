أثارت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي تفاعلاً واسعاً وموجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت عن المألوف في منشور غير متوقع، زعمت فيه أنها عاشت حياة أخرى في عوالم موازية قبل وجودها الحالي، مستشهدة بأفكار المفكر الراحل مصطفى محمود.

اعتاد متابعو النجمة السابقة على رؤيتها وهي تستحضر ذكرياتها الهادئة مع الراحلين زوجها الراحل حسن يوسف وابنها عبدالله، أو تتحدث عن أجواء العبادة والروحانيات البسيطة. لكنها فاجأت الجميع هذه المرة بكتابة منشور عبر حسابها في «فيسبوك» تؤكد فيه بيقين أنها خاضت تجارب سابقة في عوالم أخرى مدعومة بأدلة شخصية ستكشف تفاصيلها لاحقاً. وفتحت الباب أمام جمهورها لمشاركة تجاربهم المشابهة، معتبرة أن البشر ما هم إلا ذرات صغيرة في عالم كبير وصفته بـ«الكذبة» التي ستنكشف حقائقها يوماً ما، وهو الطرح الذي أثار انقساماً فكرياً وواجه انتقادات حادة بسبب تعارضه مع المعتقدات العلمية والفلسفية السائدة.

في ظل الجدل المشتعل، هبت الفنانة شهيرة للدفاع عن صديقة عمرها، مستنكرة الهجوم والتعليقات المسيئة التي تعرضت لها شمس البارودي، ومؤكدة أن خصوصيات الأفراد وحرياتهم الفكرية والشخصية خط أحمر لا ينبغي للآخرين الزج بأنفسهم فيه أو محاكمة أصحابها علناً.

لكن هذا التصريح الغريب يضع نجمة السينما المعتزلة في واجهة الأحداث من جديد، وسط ترقب لما قد تنشره في الأيام القادمة من مزاعمها حول تلك «العوالم الأخرى».