اجتاحت حالة من الذهول والحزن العارم الساحة الفنية في لبنان، بعد رحيل مفاجئ وغير متوقع للفنانة والمخرجة سهى نادر، التي كرست حياتها لأحد أرقى الفنون وأكثرها صعوبة، وهو مسرح العرائس وتحريك الدمى.

لم تكن الوفاة المفاجئة للراحلة خبراً عابراً بالنسبة لزملائها، فقد عبرت النجمة ريتا حايك عن صدمتها البالغة بكلمات مؤثرة نابعة من الألم، مشيدة بروح الفنانة الراحلة وعطائها المستمر. وعرفت سهى نادر بتكوينها الأكاديمي المميز بشهادة في التمثيل والإخراج من الجامعة اللبنانية، متخصصة في فنون دمى الظلال وعروض الدمى المسطحة. ولم تكتفِ بالوقوف على خشبة المسرح في أعمال مثل مسرحية «شربل»، بل أسست لورش تدريبية استهدفت نقل شغفها ومعرفتها للأجيال الجديدة عبر مؤسسات ثقافية متعددة، محولة الدمى إلى أدوات حية تنبض بالإنسانية.

ويرى زملاؤها في المسرح اللبناني أن سهى نادر رحلت تاركة خلفها بصمة ناصعة في الذاكرة المسرحية اللبنانية، وفراغاً كبيراً في عالم الفنون التي طالما غذتها بروحها الطيبة.