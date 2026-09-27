احتفت أمانة منطقة عسير باليوم الوطني الـ96 للمملكة من خلال برنامج احتفالي أُقيم في مقر الأمانة بمشاركة منسوبيها، وسط أجواء وطنية استحضرت مكانة هذه المناسبة وما تحمله من دلالات راسخة في ذاكرة الوطن. وشملت مظاهر الاحتفاء تزيين مقر الأمانة باللون الأخضر، وإبراز الهوية الوطنية، إلى جانب توزيع الهدايا والتذكارات على منسوبي الأمانة والزوار في مشهد عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن واستحضر مسيرة المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولاً إلى ما تشهده اليوم من نهضة وتنمية متسارعة. وأكدت الأمانة أن اليوم الوطني يمثل مناسبة تستحضر فيها المملكة تاريخها ومسيرتها وتستذكر ما تحقق من منجزات جعلت من الوطن نموذجاً في التنمية والتطور في ظل القيادة الرشيدة وما تحظى به مسيرة البناء من دعم ورعاية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي احتفاء الأمانة بهذه المناسبة امتداداً لحضور المناسبات الوطنية في برامجها المجتمعية، وتعزيزاً للقيم الوطنية التي تجمع أبناء الوطن وتجسد عمق الارتباط بالأرض والقيادة والمسيرة التنموية للمملكة.