كشفت دراسة طبية حديثة أُجريت في المنطقة الشرقية عن وجود 297 اختلافاً جزيئياً في الدم بين نوعين رئيسيين من الجلطات القلبية، فيما نجح نموذج تجريبي يعتمد على ثلاثة مؤشرات جزيئية في التمييز بينهما بقدرة بلغت 86.6% في التحليل الأولي، و81.3% بعد التحقق الداخلي الأكثر تشدداً.



أنماط جزيئية



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «فرونتيرز في طب القلب والأوعية الدموية»، شملت العينة 246 شخصاً من مستشفيين في شرق السعودية، بينهم 137 مريضاً بالجلطة القلبية و109 أشخاص كمجموعة مقارنة. وتوزع المرضى بين 59 مصاباً بالجلطة المصحوبة بارتفاع مقطع «ST» في تخطيط القلب، و78 بالنوع غير المصحوب بهذا الارتفاع. وشارك في الدراسة باحثون من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، ومجمع الدمام الطبي، إلى جانب جهات بحثية دولية. وجُمعت عينات الدم خلال ساعتين من تشخيص الجلطة، وحلل الباحثون جزيئات مستقرة في بلازما الدم تُعرف بـ«الحمض النووي الريبي الدائري»، بحثاً عن أنماط جزيئية تميز بين النوعين.



5 مؤشرات



وأظهرت النتائج اختلاف مستويات 297 جزيئاً بصورة ذات دلالة إحصائية، بينها خمسة مؤشرات ارتفعت لدى المصابين بالجلطات المصحوبة بارتفاع «ST»، وأربعة مؤشرات برزت بصورة أكبر لدى النوع الآخر. وبعد اختيار ثلاثة مؤشرات، حقق النموذج قدرة تمييز بلغت 86.6%، قبل أن تسجل 81.3% في الاختبار الداخلي الأكثر تشدداً.



وخلصت الدراسة إلى أن نوعي الجلطة يحملان بصمات جزيئية مختلفة في الدم، ما قد يمهد مستقبلاً لتطوير فحوص مساعدة في تصنيف الجلطات وفهم اختلافاتها البيولوجية. وأكد الباحثون أن المؤشرات المكتشفة ليست فحصاً تشخيصياً معتمداً حالياً، وأن نتائج الدقة تحققت داخل بيانات الدراسة، ولا تعني بالضرورة تحقيق النسب نفسها لدى مرضى آخرين. وأوصت الدراسة بإجراء اختبارات مستقلة على المؤشرات، وتوسيع العينات والمراكز المشاركة، ومقارنتها بالفحوص الحالية قبل الانتقال بها إلى الاستخدام السريري.