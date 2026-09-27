رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، حفل تكريم 60 مميزًا ومميزة من منسوبي الجهات الحكومية بالمنطقة، ضمن مبادرة «مبدعون»، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، في قاعة التأسيس بديوان الإمارة.



وهنّأ أمير القصيم المكرمين، مؤكدًا أن المبادرة تجسد تقدير جهود المميزين وإخلاصهم وابتكارهم في أداء أعمالهم وخدمة الوطن، فيما أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم له على المبادرة التي تمثل حافزًا لمواصلة العطاء والتميز.



وفي ختام الحفل، كرّم أمير القصيم الفائزين والفائزات بالمبادرة.