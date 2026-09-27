التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سعيد بن عبدالله الأحمري.

ونوقش خلال اللقاء سير العمل في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة والمراكز التابعة له.

وأشاد بالجهود التوعوية والتثقيفية التي يقدمها فرع الهيئة بالمنطقة ودوره الريادي في خدمة المجتمع، منوهاً بما يحظى به القطاع من دعم القيادة الرشيدة لتحقيق رسالته السامية.