صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 82.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 10681.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 141 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 98 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات نسيج، ولدن، والشرقية للتنمية، ولازوردي، وإنتاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وأبو معطي، ونفوذ، وأسيج، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.92% و5.45%، فيما كانت أسهم شركات لدن، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، ونسيج، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، والبحري، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 16.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 21549.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.5 مليون سهم.