‏ ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الكلمةَ الافتتاحية لفعالية المفوَّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوصفه ضيف الشرف باسم رابطة العالم الإسلامي، وذلك بحضور رئيس المفوضية وعدد من المشاركين الدوليين.

جاء ذلك ضمن إسهام المفوضية في الدورة «الحادية والثمانين» للأسبوع رفيعِ المستوى، للجمعية العامّة بالأمم المتحدة، في نيويورك.

وقد أبرز العيسى أهميةَ العمل الخيري في الإسلام، مبيِّنًا خصائصه ومزاياه التشريعية، ومؤكِّداً أهميةَ عمله المؤسسي المُحَوْكَم.

وأوضح جهودَ رابطة العالم الإسلامي في دعْم العمل الخيري، وتعزيزِه، والاهتمامِ بحوكمتِهِ وتنسيقه؛ بالتعاون المباشر مع الجانب الحكومي في كل دولة، مُثنِياً على التعاون في شأنه مع المفوَّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بخاصة، وعموم منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بعامة.