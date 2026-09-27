كشف النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس أنه فقد نحو 99% من الأموال التي جناها خلال مسيرته الكروية، نتيجة مشكلات مالية وعائلية معقدة واجهها بعد اعتزاله.



وتحدث أسطورة ريال مدريد، خلال مشاركته في قمة كرة القدم البرتغالية، عن الجانب الصعب من حياته بعد الملاعب، مؤكداً أنه ارتكب أخطاء مالية دفع ثمنها لاحقاً، محذراً اللاعبين الشباب من تكرار تجربته.



وقال كارلوس، البالغ 53 عاماً: «واجهت مشكلات مع أشخاص كانوا يستنزفون حساباتي المالية. بسبب الوكلاء والمشكلات العائلية، خسرت 99% من الدخل الذي حققته خلال مسيرتي. ارتكبت أخطاء، ولهذا أطلب من اللاعبين الشباب ألا يكرروا ما فعلته».



وأضاف: «كان عليّ إعادة تنظيم وضعي المالي والعائلي، فقد واجهت مشكلة خطيرة مع وكيلي السابق، إلى جانب مشكلة عائلية كبيرة جداً».



وروى الدولي البرازيلي السابق تفاصيل إحدى اللحظات التي كشفت له حجم الأزمة، قائلاً: «في إحدى الليالي ذهبت إلى النوم عند منتصف الليل، وفي صباح اليوم التالي تلقيت مجموعة من الوثائق التي لم أكن أعلم بوجودها أساساً. عندها فقدت السيطرة بالكامل على ماضيّ».



ورغم عدم كشفه طبيعة الوثائق أو تفاصيل أزماته المالية والعائلية، أكد كارلوس أنه يحاول تحويل تجربته إلى درس للجيل الجديد، قائلاً: «أخبر الشباب بكل الأمور السيئة التي حدثت لي في حياتي حتى لا يكرروا الأخطاء ذاتها».



ولم يغفل نجم البرازيل المتوج بكأس العالم 2002 أهمية التخطيط للحياة بعد الاعتزال، مشيراً إلى أن بناء الاسم التجاري والاستعداد للمرحلة التالية يجب أن يبدأ قبل مغادرة الملاعب.



وقال: «الأمر يتعلق ببناء قصة خاصة بك كلاعب والاستفادة من صورتك واسمك التجاري. عندما قررت التوقف عن اللعب، كنت قد حصلت بالفعل على رخصة مدير رياضي وكنت أعمل مع العديد من العلامات التجارية».



وخاض كارلوس 125 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وتوج معه بكأس العالم 2002، كما أحرز ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، قبل أن يختتم مسيرته لاعباً عام 2015.



وبعد خوضه تجارب تدريبية في تركيا والهند، يعمل كارلوس حالياً سفيراً لريال مدريد والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».