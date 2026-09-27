صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من حملاتها ضد المواطنين في محافظة ذمار، واختطفت 30 مواطناً خلال اليومين الماضيين، على خلفية احتفالاتهم بالعيد الوطني لذكرى تأسيس الجمهورية اليمنية.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة الاعتقالات طالت 11 مواطناً في مديرية الحداء، و8 في مديريات عنس، و6 في مديرية عتمة، و4 في ضوران، إضافة إلى مواطن في مدينة ذمار، مشيرة إلى أن المختطفين أودعوا سجوناً ومعتقلات تابعة للمليشيا في مراكز المديريات.

ومن بين المختطفين الشيخ خالد بن جمال القوسي، أحد وجهاء وأعيان قبيلة الحداء، الذي اقتادته المليشيا، أمس (السبت)، من مسقط رأسه في منطقة «طريزان» بني قوس، إلى جانب مواطنين آخرين من المنطقة، قبل إيداعهم معتقل «زراجة» في مركز مديرية الحداء.

وبحسب المصادر، نفذت المليشيا مساء أمس حملة أمنية واسعة في قرية بني علي الشبطان التابعة لقبيلة الحداء، بعد قيام شبان من المنطقة بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر على أحد الجبال المطلة على القرية. وحاصرت المليشيا المنطقة واختطفت عدداً من المزارعين الموجودين في الوديان، في محاولة للضغط على أبناء القرية لتسليم من اتهمتهم بإشعال الشعلة.

وكانت المليشيا قد أصدرت تعميمات إلى المشايخ والوجهاء في القرى والمدن والأحياء السكنية، طالبتهم فيها بمنع إقامة أي فعاليات مرتبطة بثورة 26 سبتمبر، وحمّلتهم مسؤولية الإبلاغ عن أي مخالفات.

وفي مدينة ذمار ومداخل المديريات، كثفت المليشيا انتشارها الأمني، واستحدثت نقاط تفتيش لتفتيش المواطنين، فيما عمد عناصرها إلى تفتيش الهواتف والعبث بالمقتنيات الشخصية.