حقق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أول انتصار له مع منتخب هولندا، على حساب صربيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت (الأحد) على ملعب «راجكو ميتيتش»، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان تشافي هيرنانديز قد افتتح مشواره مع منتخب هولندا بتعادل قاتل مع ألمانيا بهدف لمثله، الخميس الماضي.

مشاركة ثلاثي روشن

شهدت المباراة مشاركة ثلاثة لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم نجم الهلال كريسينسيو سامرفيل ولاعب القادسية تيجاني ريندرز مع هولندا، فيما قاد ميلينكوفيتش سافيتش تشكيل منتخب صربيا.

أهداف المباراة

وافتتح ميكس ميردينك التسجيل لمنتخب هولندا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لكن لوكا يوفيتش أدرك التعادل لمنتخب صربيا في الدقيقة 46.

وواصل ميردينك تألقه، بإضافة الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 69، ليحقق منتخب «الطواحين» فوزاً ثميناً تحت قيادة تشافي هيرنانديز.