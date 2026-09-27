يساعد توزيع مصادر البروتين بين الوجبات، على تلبية احتياجات الجسم بصورة متوازنة، ومن أبرز العوامل:

إضافة مصدر بروتين للإفطار

تنويع المصادر الحيوانية والنباتية

تضمينه في الوجبات الرئيسية

اختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين