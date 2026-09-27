يساعد توزيع مصادر البروتين بين الوجبات، على تلبية احتياجات الجسم بصورة متوازنة، ومن أبرز العوامل:
إضافة مصدر بروتين للإفطار
تنويع المصادر الحيوانية والنباتية
تضمينه في الوجبات الرئيسية
اختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين
يساعد توزيع مصادر البروتين بين الوجبات، على تلبية احتياجات الجسم بصورة متوازنة، ومن أبرز العوامل:
إضافة مصدر بروتين للإفطار
تنويع المصادر الحيوانية والنباتية
تضمينه في الوجبات الرئيسية
اختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين
Distributing protein sources across meals helps meet the body's needs in a balanced way, and some of the key factors include:
Adding a protein source to breakfast
Diversifying animal and plant sources
Including it in main meals
Choosing protein-rich snacks