تستعد الرياض لفتح فصل جديد من مواسمها الترفيهية، مع اقتراب انطلاق النسخة السابعة من «موسم الرياض» في 21 أكتوبر القادم، في دورة تمتد 10 أسابيع، وتضع العاصمة مجدداً أمام روزنامة مزدحمة بالرياضة والموسيقى والمسرح والتجارب العائلية.

الإعلان، الذي كشفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر فيديو تشويقي، قدّم ملامح أولية لموسم يبدو أكثر اعتماداً على تنوع التجربة؛ إذ يجمع نزالات الملاكمة والمصارعة وبطولات UFC، إلى جانب بطولة «Six Kings Slam» للتنس، في مقابل حفلات موسيقية وعروض مسرحية وكوميدية وتجارب تستهدف الأطفال والعائلات.

ويكشف هذا التنوع معادلةً رسّخها الموسم خلال نسخه المتعاقبة؛ فالحدث لم يعد مرتبطاً بنمط ترفيهي واحد، بقدر ما أصبح مظلة واسعة تتحرك تحتها فعاليات ذات جماهير مختلفة، وتمنح الزائر خيارات تمتد من المنافسات الرياضية الكبرى إلى التجارب الثقافية والترفيهية.

وفي قلب هذه الخارطة، تعود «بوليفارد وورلد»، بما تمثله من نافذة على ثقافات ومدن وتجارب عالمية، إلى جانب «بوليفارد سيتي» و«وندر جاردن»، فيما تحضر مناطق «ذا جروفز» و«سوق المزارعين»، ومعرض «أنا عربية» في «فيا رياض».

وقبل أكثر من ثلاثة أسابيع على ضربة البداية، يرفع الإعلان سقف الانتظار لنسخة تراهن على كثافة الخيارات أكثر من اعتمادها على حدث منفرد؛ فالرياض تستعد لـ10 أسابيع يتجاور فيها الرياضي والفني والعائلي، ضمن موسم يعيد تقديم شعاره «Big Time» بوصفه عنواناً لتجربة تجمع العالم في مدينة واحدة.