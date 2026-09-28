يستعد المنتخب السعودي لمواجهة العراق، غداً (الثلاثاء)، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس «خليجي 27»، وسط توجه لدى المدرب جورجيوس دونيس لإراحة عدد من العناصر الأساسية، بهدف الاستفادة من جميع اللاعبين قبل خوض نصف النهائي.

ويجري دونيس، اليوم (الإثنين)، مناورة كروية للوقوف على جاهزية لاعبيه وتحديد الأسلوب الفني والتشكيل الذي سيخوض به المواجهة، فيما يعقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء وحالة لاعبي «الأخضر». ورغم ضمان التأهل، يسعى المنتخب إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة المجموعة، إذ يتصدر بـ6 نقاط، أمام العراق بـ4 نقاط، وعُمان بنقطة، والكويت دون نقاط.

في المقابل، تلقى دونيس ضربة جديدة باستبعاد المدافع حسن كادش من قائمة البطولة، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية عدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي إثر إصابة في الفخذ. ويُعد كادش ثالث المصابين في المعسكر، بعد الحارس نواف العقيدي.

وكان «الأخضر» حسم تأهله إلى نصف النهائي بعد فوزه على عُمان بثلاثية نظيفة، في مباراة قدم خلالها مستويات فنية لافتة، وفق المدرب الوطني سلطان السعود، الذي أشار إلى نجاح دونيس في اختيار التشكيل وتوظيف اللاعبين، إلى جانب فاعلية الضغط العكسي وسرعة التحولات الهجومية.

وأوضح السعود، أن الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء، وجودة العرضيات، والتحركات اللا مركزية، أسهمت في إرباك الدفاع العُماني، فيما منح الضغط عبر كنو وعلاء المنتخب قدرة أكبر على استعادة الكرة والانتقال السريع للهجوم.

وأشار إلى أن خروج علاء حجي في الشوط الثاني أوجد مساحات أكبر في العمق، قبل أن يتدخل دونيس بتغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2 لزيادة الضغط. ورغم تراجع حدة الأداء مع التبديلات، حافظ «الأخضر» على تفوقه، وخرج من مباراتيه بأربعة أهداف دون استقبال أي هدف، مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين، ما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع قبل نصف النهائي.