فاجأ الفنان الكويتي إبراهيم الصلال جمهوره بعودته إلى النشاط المسرحي بعد غياب طويل، وذلك من خلال مشاركته في العرض الوطني «السور»، الذي يستعد لتقديمه على خشبة «مسرح السور» الجديد.

عودة إلى الخشبة

وظهر الصلال خلال بروفات العرض، مستعيدًا حضوره المسرحي بعد فترة ابتعاد فرضتها ظروفه الصحية، في خطوة تعيد أحد أبرز رواد المسرح الكويتي إلى الخشبة من جديد.

«السور» يجمع نجوم الكويت

ويشارك الصلال في العرض إلى جانب الفنانة سعاد عبدالله، فيما يتولى المخرج عبدالله عبدالرسول مهمة إخراج العمل، الذي يأتي في إطار استعراضي وطني يستلهم قصة بناء سور الكويت الثالث.

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع قرب افتتاح «مسرح السور» الجديد، الذي يستضيف العرض ضمن فعاليات افتتاحه الرسمي، ليشكل إضافة بارزة إلى مشروع المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، في إطار صرح مسرحي كبير في الكويت.

مسيرة تتجاوز ستة عقود

وتأتي عودة الصلال امتدادًا لمسيرة فنية طويلة تجاوزت ستة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن الكويتي والخليجي.

نجوم «السور»

ويجمع العرض المرتقب نخبة من أبرز نجوم الفن الكويتي من بينهم سعاد عبدالله وجاسم النبهان ومحمد المنصور وعبدالعزيز المسلم وطارق العلي وخالد أمين ويعقوب عبدالله، إلى جانب عدد من الفنانين والمطربين.

وعكة صحية في 2024

يشار إلى أن مر إبراهيم الصلال بوعكة صحية في أبريل 2024، إثر إصابته بجلطة دماغية، استدعت خضوعه للعلاج والمتابعة الطبية، قبل أن يتجاوز الأزمة ويستعيد نشاطه تدريجيًا.