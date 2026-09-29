توفي المصارع البريطاني بنجامين ساترلي، المعروف باسم «PAC»، عن عمر 40 عاماً، بعد يوم واحد فقط من مشاركته في عرض AEW All Out بمدينة شيكاغو، فيما لم تعلن المنظمة سبب الوفاة حتى الآن.

وأعلنت منظمة All Elite Wrestling «AEW» وفاة ساترلي، الأحد، معربة عن حزنها لرحيل المصارع الذي انضم إلى صفوفها عام 2019، مشيدة بمسيرته التي امتدت لنحو عقدين وبأسلوبه القائم على الحركات الجوية والقدرات الفنية داخل الحلبة.

وجاءت الوفاة بعد ساعات قليلة من آخر ظهور للمصارع البريطاني داخل الحلبة، إذ شارك في عرض AEW All Out الذي أقيم (السبت) 26 سبتمبر في صالة NOW Arena بمنطقة هوفمان إستيتس قرب شيكاغو.

وخاض PAC المباراة الافتتاحية للعرض الرئيسي أمام أندرادي إل إيدولو، في مواجهة على لقب AEW الوطني، قبل أن يخسر النزال بعد تثبيته من جانب منافسه.

وشكلت الوفاة مفاجأة كبيرة لجمهور المصارعة، خصوصاً أن ساترلي كان قد ظهر بصورة طبيعية في العرض قبل أقل من يوم من إعلان وفاته، بينما لم تقدم AEW أو المصادر الرسمية المتاحة أي تفاصيل بشأن ملابسات الوفاة أو سببها حتى الآن.

ولد ساترلي في مدينة نيوكاسل أبون تاين شمال شرقي إنجلترا، وبدأ مسيرته الاحترافية في المصارعة عام 2004، قبل أن يخوض تجارب مع عدد من اتحادات المصارعة حول العالم، ويصبح معروفاً بلقب «الرجل الذي نسيته الجاذبية» بسبب أسلوبه الذي اعتمد بصورة كبيرة على القفزات والحركات الجوية.

واكتسب المصارع البريطاني شهرة واسعة خلال فترة عمله مع WWE، حيث ظهر باسم «Adrian Neville» ثم «Neville» بين عامي 2012 و2018، وحقق خلال تلك الفترة ألقاباً عدة، من بينها بطولة NXT وبطولة الوزن الخفيف.

وبعد انتقاله إلى AEW في 2019، أصبح ساترلي أول بطل للقب الذي كان يعرف آنذاك باسم AEW All-Atlantic Championship، والذي تغير اسمه لاحقاً إلى AEW International Championship، كما أحرز بطولة AEW World Trios مرتين.

وقالت AEW إن ساترلي شارك خلال مسيرته مع المنظمة في «بعض أكثر المباريات التي لا تنسى في تاريخ AEW»، فيما توالت رسائل النعي من عدد من نجوم المصارعة، بينهم ويل أوسبراي وكيفن أوينز، عقب الإعلان عن وفاته.

وتأتي وفاة PAC في وقت يشهد فيه عالم المصارعة موجة من ردود الفعل على رحيل عدد من الأسماء، إلا أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى وجود صلة بين وفاة ساترلي وأي واقعة أخرى، كما لم تعلن السلطات أو AEW تفاصيل إضافية بشأن ظروف وفاته.