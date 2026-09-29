تتجه أنظار الجماهير الرياضية إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، اليوم (الثلاثاء)، الساعة 8:30 مساء، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في مواجهة تجمع منتخبين ضمنا المنافسة على بطاقتي التأهل، لكنهما يتطلعان إلى حسم صدارة المجموعة. وحسم المنتخب السعودي تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق انتصارين متتاليين، ليتربع على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بـ4 نقاط.

ويحتاج «الأخضر» إلى التعادل فقط، لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بينما يدخل العراق اللقاء بحثاً عن الفوز وانتزاع المركز الأول، في مواجهة يتوقع أن تحظى بقدر كبير من الندية، خاصة مع رغبة المنتخبين في تجنب الحسابات المعقدة قبل دور النصف النهائي. بينما يسعى المنتخب السعودي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لحسم صدارة المجموعة، في ظل امتلاكه أفضلية النقاط قبل المواجهة الأخيرة.

وتكتسب صدارة المجموعة أهمية خاصة، في ظل سعي المنتخب السعودي لتحديد مساره في نصف النهائي وتجنب مواجهة المنتخب الإماراتي، الذي حسم تأهله عن المجموعة الثانية.

ويأمل المدرب اليوناني دونيس في ظهور «الأخضر» بصورة أكثر ثباتاً على مدار دقائق المباراة، بعدما أبدى عدم رضاه عن تراجع الأداء في الشوط الثاني من مواجهة عمان، مؤكداً أهمية التركيز طوال الـ90 دقيقة.

ويفتقد المنتخب السعودي خدمات المدافع حسن كادش، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة عمان، إلى جانب غياب الحارس نواف العقيدي. حيث يبرز في صفوف «الأخضر» عدد من العناصر المؤثرة، يأتي في مقدمتهم فراس البريكان وعبدالله الحمدان في الخط الهجومي، إلى جانب محمد كنو في وسط الملعب، ومتعب الحربي الذي قدم حضوراً لافتاً في مواجهة عمان، فيما يمثل نواف بوشل أحد العناصر المهمة في الجبهة الدفاعية.

كما يدخل المنتخب العراقي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المثير على الكويت بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة الرابعة ويضع نفسه في موقف قوي لحجز بطاقة التأهل.

ويكفي «أسود الرافدين» التعادل لضمان التأهل إلى نصف النهائي، إلا أن الفوز سيمنحه فرصة تجاوز المنتخب السعودي والانفراد بصدارة المجموعة. ويواجه العراق تحدياً إضافياً، مع وجود سبعة لاعبين مهددين بالغياب عن نصف النهائي في حال حصولهم على بطاقة صفراء جديدة، وهم: إبراهيم بايش، وزيد تحسين، ومحمد قاسم، وأمير العماري، وأحمد قاسم، ويوسف النصراوي، وكرار نبيل.

ويعتمد «أسود الرافدين» على مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، يتقدمهم أيمن حسين في الخط الأمامي، إلى جانب إبراهيم بايش ومحمد قاسم في النواحي الهجومية، فيما يمثل أمير العماري أحد الأسماء المهمة في وسط الملعب، مع حضور زيد تحسين في الخط الخلفي.

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مواجهة عمان والكويت الساعة 8:30 مساء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في لقاء تتباين خلاله طموحات المنتخبين بين التمسك بفرصة التأهل وإنهاء المشاركة بصورة إيجابية.

ويدخل المنتخب العماني المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة، ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة السعودية والعراق، من أجل الإبقاء على حظوظه في بلوغ الدور النصف النهائي.

في المقابل، فقد المنتخب الكويتي رسمياً فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد خسارته أمام السعودية والعراق في أول جولتين، لكنه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأخير بالبطولة.