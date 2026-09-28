تواصلاً لتناول «عكاظ» لحيثيات قضية إيقاف نشاط عدد من الألعاب المختلفة في النادي، كشفت مصادر «عكاظ» عن تطور كبير في ملف عودة نشاط لعبة كرة السلة في النادي، بدعم وإشراف مباشر من الاتحاد السعودي لكرة السلة الذي يواصل سعيه الحثيث في هذا الجانب، حيث أفادت المصادر إلى موافقة رئيس اللجنة التنفيذية في النادي الأهلي أحمد الشنقيطي على التراجع عن القرار السابق بإيقاف نشاط لعبة كرة السلة.



وكانت «عكاظ» قد انفردت في 13 سبتمبر الماضي بإعلان سعي الاتحاد السعودي لكرة السلة الحثيث لعودة اللعبة إلى النادي، حيث بدأت الاجتماعات فعلياً بين اتحاد اللعبة ومجلس إدارة شركة النادي منذ ما يقارب الخمسة أسابيع، فيما أكدت المصادر إلى أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد غداً ما بين مسؤولي اتحاد اللعبة والرئيس التنفيذي للنادي الأهلي فابريس بوكيه، حيث سيشهد الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات بين الطرفين بشأن إعادة اللعبة مجدداً وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لذلك.



الجدير بالذكر أن «عكاظ» كانت قد انفردت بفتح ملف قضية تعليق نشاط الألعاب المختلفة في النادي الأهلي في 25 مايو الماضي قبل أن يعلن النادي عن قراره بتعليق نشاط الفريق الأول في لعبة كرة السلة وكرة اليد في النادي والاكتفاء بلعبة كرة الطائرة في الألعاب المختلفة.