التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة للتعامل معها.

كما ناقش الجانبان أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، بما يدعم استقرار المنطقة ويحافظ على انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المملكة والولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار المبعوث الخاص لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام منال رضوان.