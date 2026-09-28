شارك مساعد الأمين العام للاتصال والتعاون الدولي برابطة العالم الإسلامي، عبدالوهاب بن محمد الشهري، نيابةً عن الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في الاجتماع السنوي رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات، المنعقد في نيويورك.

وشهد الاجتماع حضور الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والدينية.

وخلال كلمته، استعرض الشهري موقف رابطة العالم الإسلامي من عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الانتقال بالحوار من إطار المبادئ والأفكار إلى خطوات عملية وشراكات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.

كما تناول جهود الرابطة في مجالات التعليم والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ودورها في دعم قيم التعايش وتعزيز السلم داخل المجتمعات.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الشهري على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة وإنهاء معاناتهم، مؤكدًا أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفق مسار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة يتطلب معالجة جذور النزاع واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.