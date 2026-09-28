في أجواء وطنية جمعت أهالي البرزة واستحضرت تاريخ المكان، احتفى مركز البرزة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في مناسبة عبّر خلالها المشاركون عن اعتزازهم بالوطن ومسيرته، واستذكروا جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله في توحيد المملكة، وما واصله أبناؤه من بعده من مسيرة البناء والتنمية.

وأقيم الحفل في مقر المركز، بحضور رئيس مركز البرزة منصور بن ماجد بن شويل، وعدد من المشايخ والأعيان والأهالي والطلاب، وتضمن كلمات وطنية وقصائد شعرية عبّرت عن مشاعر الفخر والانتماء، واستعرضت ما تشهده المملكة من تطور وتنمية في مختلف المجالات.

وحضر الشعر في فقرات الحفل بوصفه وسيلة للتعبير عن مشاعر المحبة والوفاء، واستعادت القصائد معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بالوطن، في أجواء جمعت بين استحضار الماضي والاحتفاء بالحاضر واستشراف المستقبل.

وشكّل حضور الطلاب جانبًا مهمًا من المناسبة، إذ عكس مشاركة الجيل الجديد في الاحتفاء باليوم الوطني، وما يحمله من قيم الانتماء والمسؤولية والمحافظة على مكتسبات الوطن، والإسهام في مسيرة بنائه.

واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين والطلاب الفائزين في المسابقات التي نظمتها ثانوية البرزة، في لفتة جمعت بين الاحتفاء بالمناسبة الوطنية وتشجيع المواهب والطلاب، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بالوطن.