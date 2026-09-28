منحت جامعة بكين للغات والثقافة في جمهورية الصين الشعبية الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، منصب أستاذ كرسي «ووتونغ»، الذي يُعد من أرفع المناصب الأكاديمية في الجامعة، تقديراً لمكانته العلمية ومسيرته القيادية وإسهاماته في تعزيز التعاون الدولي والتواصل الحضاري بين العالم الإسلامي والصين.



ويحمل منصب «أستاذ ووتونغ» رمزية أكاديمية بارزة، إذ تمنحه الجامعة لصفوة العلماء والأدباء والقيادات الدولية تقديراً لمنجزاتهم العلمية والفكرية وأدوارهم في خدمة المعرفة وتعزيز التقارب بين الشعوب، ولم يُمنح هذا المنصب منذ تأسيس الجامعة إلا لستة علماء.



ويأتي تكريم الدكتور المالك تقديراً لجهوده في قيادة «إيسيسكو» وتطوير برامجها ومبادراتها وتوسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها في مجالات التربية والعلوم والثقافة، إلى جانب دوره في مد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين العالم الإسلامي ومختلف دول العالم.