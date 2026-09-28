كشفت مصادر «عكاظ» المقربة من نادي الاتحاد أن الإدارة الرياضية تعمل على تجهيز عرض للاعب سعد الموسى الذي تبقى قرابة 90 يوماً على دخوله فترة الستة أشهر "الحرة"، إذ سينتهي عقده مع النادي في يونيو 2027، يأتي ذلك في إطار السعي لتجديد عقد اللاعب واستمراره ضمن خريطة الفريق الكروي في السنوات القادمة.



وأكدت المصادر أن الإدارة الرياضية بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب ينز فيسينغ، ترغب في استمرار سعد الموسى ضمن صفوف الفريق الكروي، وشرعت مبكراً في العمل على حسم ملف بقاء اللاعب قبل دخوله الفترة "الحرة"، التي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر، دون الرجوع لناديه الحالي.



وكان المدافع سعد الموسى تعرض لإصابة بكسر في الكاحل الأيمن خلال نوفمبر 2025، وأجرى عملية جراحية أولى ناجحة في لندن تحت إشراف الطبيب بيتر أودوغهي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ومن ثم خضع لعملية جراحية ثانية في منتصف شهر مارس 2026 لإزالة المثبتات الجراحية، واستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي وعاد للمشاركة مع فريق الاتحاد تحت 21 سنة في بطولة جوي للنخبة من أجل استرجاع حساسية المباريات واكتمال جاهزيته الفنية من أجل العودة للمشاركة مع الفريق الكروي الأول في البطولات المحلية والقارية.