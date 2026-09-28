يحتاج الشعر إلى عناية منتظمة لتقليل فرص الجفاف والتكسر، خصوصاً مع كثرة استخدام الحرارة والصبغات والتصفيف. ويمكن الحفاظ على مظهره الصحي من خلال بعض الخطوات البسيطة.

1. قللي استخدام الحرارة

الإفراط في استخدام مجفف الشعر وأدوات التصفيف الحرارية قد يزيد جفاف الشعر وتكسره، لذلك يُفضل تقليل استخدامها واختيار درجات حرارة معتدلة مع استخدام واقٍ حراري.

2. اهتمي بالترطيب

استخدمي بلسم الشعر بعد كل غسلة، وأضيفي ماسكاً مرطباً إلى روتينك مرة أو مرتين أسبوعياً، خصوصاً إذا كان الشعر جافاً أو مصبوغاً.

3. تعاملي مع الشعر بلطف

تجنبي تمشيط الشعر بعنف، خاصة عندما يكون مبللاً، واستخدمي مشطاً واسع الأسنان وابدئي من الأطراف ثم اتجهي تدريجياً نحو الجذور.

4. قص الأطراف بانتظام

قص الأطراف المتقصفة يساعد على منع امتداد التلف إلى أجزاء أعلى من الشعرة، كما يحافظ على مظهر الشعر مرتباً وأكثر صحة.