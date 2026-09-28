يبدو أن الهدب والجينز يلتقيان هذا الخريف في ثنائية تجمع بين الطابع العملي واللمسة اللافتة؛ إذ يحافظ الجينز على مكانته كقطعة أساسية، بينما يعود الهدب بتفسير أكثر أناقة وأقل عشوائية، ليضيف حركة وملمساً إلى الإطلالة.

ولم يعد الهدب محصوراً في الإطلالات المستوحاة من الطابع الغربي أو البوهيمي، بل ظهر هذا الموسم بتفاصيل أكثر فخامة، من الزخارف المتدلية إلى الأطراف المزينة على الملابس والإكسسوارات. كما ظهر الجينز نفسه مزيناً بتفاصيل لافتة، بينها الهدب الذهبي والتطريز والزخارف، ما يجعل الجمع بينهما خياراً مواكباً لاتجاهات خريف 2026.

ولإطلالة يومية سهلة، يمكن تنسيق جينز بقصة واسعة أو مستقيمة مع حقيبة أو سترة مزينة بالهدب، بينما يمكن رفع مستوى الإطلالة باختيار جينز مزخرف مع قطعة علوية بسيطة، حتى يبقى الهدب هو نقطة التركيز.

وتؤكد اتجاهات الخريف أن السر يكمن في الموازنة بين التفاصيل الغنية والقطع الهادئة.