أكد مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد أن الضغوط في المواجهة ستكون أكبر على المنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن لاعبيه يتطلعون لخوض المباراة وسط مدرجات ممتلئة وإظهار إمكاناتهم أمام جماهير المنافس.



وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي: «إن لاعبيه سيدخلون المواجهة بعقلية تقديم أفضل ما لديهم، ولا نتعامل مع أي مباراة على أنها سهلة، عندما ترتدي القميص الذي يحمل شعار بلدك، عليك أن تقدم كل ما لديك وتجعل بلدك فخورًا بك».



وعن كيفية التعامل مع سرعة لاعبي الأخضر، قال أرنولد: «علينا أن نحتفظ بالكرة، فعندما تكون الكرة معنا لن يتمكنوا من استغلال سرعتهم».



وتحدث عن تحضيرات المنتخب العراقي، موضحًا أنه ركز خلال الفترة الماضية على الاستحواذ وأنماط اللعب، على أن يمنح التنظيم الدفاعي اهتمامًا أكبر قبل المواجهة.



وقال: «كان لدينا وقت قصير بعد العودة من كانبيرا، ولذلك لم نعمل كثيرًا على تنظيمنا الدفاعي، لأنني أردت التركيز بصورة أكبر على الاستحواذ وأنماط اللعب، وأعتقد أنكم شاهدتم تحسنًا كبيرًا في هذا الجانب، وسنعمل على تنظيمنا الدفاعي استعدادًا للمباراة».



وأكد أرنولد أن المنتخب العراقي لا يزال بعيدًا عن المستوى الذي يطمح إليه، رغم الأداء الذي قدمه في المباريات الماضية، قائلًا: «أمام الكويت قام اللاعبون بعمل جيد جدًا، لكنني أعتقد أننا وصلنا إلى نحو 50% فقط مما نستطيع الوصول إليه. في كل مباراة علينا أن نتطور أكثر، فرديًا وجماعيًا».



وأضاف: «الأخطاء التي ظهرت هي أخطاء فنية فردية، وإذا تحسن كل لاعب بنسبة 10 إلى 15% خلال المباريات القادمة، فسنواصل التقدم. لست سعيدًا بصورة كاملة، لأننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من التطور».



وأشار أرنولد إلى أن التحسن مطلوب من جميع عناصر المنتخب، مؤكدًا أن كل لاعب قادر على تقديم المزيد في دوره، وأن هدف الجهاز الفني يتمثل في رفع مستوى المجموعة بصورة مستمرة.



وعن مباراتي عُمان والكويت، قال: «أعرف أن الجميع يتحدث ويهنئنا على مباراة الكويت، لكنني أعتقد أننا لعبنا بصورة أفضل أمام عُمان. أجريت الكثير من التغييرات في المباراة الثانية، وهذا يمنح قائمتنا عمقًا أكبر ويوفر لي خيارات أكثر للمستقبل».



وأشاد مدرب العراق بالدعم الجماهيري الذي يحظى به المنتخب، وقال: «الجماهير العراقية كانت رائعة منذ أن توليت المهمة، ودعمت اللاعبين بصورة هائلة، وهذا ساعدنا في تحقيق بعض النتائج المميزة».



وأضاف: «لدينا ثقافة رائعة داخل الفريق وثقة كبيرة بين أفراد المجموعة، وأعمل كثيرًا على عقلية اللاعبين وجعلهم يؤمنون بأنفسهم، وفي المباراة سنخرج إلى الملعب لنظهر ما نستطيع القيام به».



وعن الحالة الصحية للاعب أكو ، رد أرنولد : " أن التقارير الطبية تشير إلى تحسن حالته، إلا أن حسم موقفه من المشاركة لا يزال مبكرًا، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيواصل تقييم جاهزيته قبل اتخاذ القرار النهائي".