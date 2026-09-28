عبّر لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش عن سعادته بالوجود في السعودية، مؤكدًا اعتزازه بالتجربة التي خاضها فيها، وواصفًا المملكة بـ«بلده الثاني»، قبل المواجهة المرتقبة التي يسعى خلالها «أسود الرافدين» لتحقيق الفوز وصدارة المجموعة.



وقال بايش، خلال المؤتمر الصحفي: «أرحب بكم في بلدي الثاني السعودية»، مؤكدًا أن معرفته بالأجواء في المملكة وتجربته السابقة فيها تمثلان محطة يعتز بها في مسيرته.



وعن المباراة، قال: «نعمل من أجل الانتصار، ونحن مستعدون للمواجهة لتحقيق الفوز وإنتزاع صدارة المجموعة».



وأضاف لاعب المنتخب العراقي: «اللاعبون عازمون على تحقيق النقاط الثلاث وصدارة المجموعة، وكل ما يطلبه منا المدرب سنعمل على تطبيقه داخل أرضية الملعب».



ووصف بايش المواجهة بأنها ستكون كبيرة للطرفين، مشددًا على أهمية تقليل الأخطاء من أجل حسم نتيجتها، وقال: «ننتظر مباراة كبيرة بالتأكيد للطرفين، والفريق الذي يرتكب أخطاء أقل في مباراة الغد ستكون لديه الفرصة الأكبر لتحقيق الفوز».



وتابع: «نحن عازمون كلاعبين على تحقيق النقاط الثلاث وصدارة المجموعة، وسندخل المباراة بهذا الهدف».



وأبدى بايش ثقته بإمكانات المنتخب العراقي وطموحاته القارية، قائلًا: «نحن قادرون على مجابهة أي منتخب في العالم، وطموحنا أن نكون ضمن أفضل ثلاثة منتخبات في آسيا».



كما تحدث عن تعامله مع منصات التواصل الاجتماعي خلال المنافسات، موضحًا: «كلاعب محترف يجب أن تعرف كيف تتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، وفي مثل هذه البطولات لا أحب متابعة هذه المواقع».