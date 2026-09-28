كشف المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري يزيد اليحيا عن استمرار أعمال التسجيل العيني للعقار في المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة، وقال لـ«عكاظ» إنه بإمكان ملاك العقارات استكمال إجراءات تسجيل عقاراتهم لدى السجل العقاري.

يزيد اليحيا

وبيّن أن إجراء أي تصرف عقاري، مثل البيع أو الإفراغ أو الرهن أو الفرز والدمج، في المناطق التي طُبق فيها حصر التصرفات عبر السجل العقاري، يتطلب استكمال التسجيل العيني للعقار أولاً، ثم تنفيذ التصرف المطلوب عبر السجل.

وأشار المتحدث إلى أن حصر التصرفات العقارية يُطبق حالياً في مدينة الرياض ومنطقة حائل، وتسع مدن في المنطقة الشرقية، هي: الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، البيضاء، رأس تنورة، بقيق، الخفجي. وأن الإعلان عن انتقال بقية المدن والمناطق إلى حصر التصرفات عبر السجل العقاري سيتم تباعاً بعد استكمال أعمال التسجيل العيني فيها.