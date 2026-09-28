تقدمت رابطة العالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية إندونيسيا، حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا والمفقودين، إثر غرق سفينة نقل في بحر جاوة.



تعاطف مع الشعب الإندونيسي



وأعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان للأمانة العامة للرابطة، عن تضامن الرابطة وتعاطفها مع الشعب الإندونيسي عامة، وأسر الضحايا خاصة في هذا المصاب المؤلم، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يعيد المفقودين إلى ذويهم سالمين، ويحفظ إندونيسيا وشعبها من كل سوء ومكروه.