تلقى إمكانية تقديم عمل غنائي يجمع الفنان المصري أحمد سعد والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب اهتمامًا من الجمهور، في ظل الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات، وما يثيره احتمال اجتماعهما في أغنية واحدة من تفاعل وتساؤلات بين متابعيهما.

وتحدث أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية على هامش حفله الأخير بلبنان عن فكرة التعاون مع شيرين، موضحًا موقفه من تقديم دويتو معها، إلى جانب كشفه جانبًا من طبيعة العلاقة التي تجمعهما بعيدًا عن الحديث عن أي مشروع فني مشترك.

هل يوجد دويتو بين أحمد سعد وشيرين؟

أبدى أحمد سعد ترحيبه بفكرة التعاون مع شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا تقديره لموهبتها ومكانتها الفنية، لكنه أوضح في الوقت نفسه عدم وجود مشروع غنائي محدد أو اتفاق قائم بينهما لتقديم دويتو خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن لقاءاته مع شيرين تكون في إطار الصداقة والعلاقة الإنسانية التي تجمعهما، بعيدًا عن التحضير لأعمال فنية مشتركة، مؤكدًا أن علاقتهما لا تقوم بالضرورة على فكرة التعاون في كل لقاء يجمعها.

كيف بدأت صداقة أحمد سعد وشيرين؟

تمتد علاقة الصداقة بين أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب إلى سنوات سابقة، قبل أن يحقق سعد الانتشار الجماهيري الكبير الذي وصل إليه لاحقًا.

واستعاد سعد إحدى ذكرياته مع شيرين، موضحًا أنه زار لبنان برفقتها في بداية مشواره، في فترة لم يكن خلالها معروفًا للجمهور على نطاق واسع، وهو ما يعكس قدم العلاقة بينهما.

هل يجمعهما عمل غنائي مستقبلًا؟

ومع عدم وجود اتفاق حالي على دويتو، تظل إمكانية التعاون بين أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب مرتبطة بالمستقبل، خاصة مع ترحيب سعد بالفكرة، إذا وجد المشروع والأغنية المناسبان لهما.

خاتم شيرين يثير الجدل

وعلى نطاق آخر، أثارت شيرين عبدالوهاب تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع مصور وهي ترتدي خاتمًا، ما دفع البعض إلى تفسيره باعتباره علامة على ارتباط عاطفي جديد، بينما ربطت تكهنات أخرى الأمر بمدير أعمالها ناصر بيجاتو.

ناصر بيجاتو يوضح الحقيقة

وأوضح ناصر بيجاتو في تصريح خاص لـ«عكاظ» حقيقة ما أثير، مؤكدًا أن شيرين لم ترتدِ دبلة، وإنما خاتم عادي، نافيًا وجود أي علاقة عاطفية تجمعهما، ومشددًا على أن الفنانة لا تعيش حاليًا أي ارتباط عاطفي جديد.