طمأنت الفنانة فيفي عبده جمهورها على حالتها الصحية بعد تعافيها من الكسر الذي تعرضت له في قدمها مؤخرًا، حيث شاركت متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها على (إنستغرام)، وظهرت في فيديو وهي ترقص وتستعيد نشاطها المعتاد، في رسالة مباشرة تؤكد تجاوزها فترة العلاج والراحة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من متابعيها الذين عبّروا عن سعادتهم بعودتها إلى الحركة مجددًا، متمنين لها دوام الصحة بعد الفترة التي ابتعدت خلالها عن أنشطتها اليومية.

وتواصل فيفي عبده مشاركة جمهورها تفاصيل حياتها عبر منصات التواصل، حيث اعتاد متابعوها على ظهورها المتكرر وتفاعلها الدائم معهم.

ويحمل ظهورها الأخير وهي ترقص طابعًا خاصًا، إذ اختارت الاحتفال بتعافيها بطريقتها المعروفة، مؤكدة أنها استعادت طاقتها بعد الإصابة. وكانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل (شغل في العالي) إلى جانب شيرين رضا ومحمد رضوان وتوني ماهر وبسمة داود، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.



