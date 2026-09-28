فيما تواصل قيادات إيرانية التهديد بالتصعيد، كشفت مصادر أمريكية اليوم (الإثنين)، عن محادثات سيجريها الوسطاء مع أمريكا وإيران اليوم أو غداً.



ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر قولها: من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غداً، موضحة أن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران.



من جانبه، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن تكون إيران تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، موضحة أن مزاعم أحد قادة الحرس الثوري غير صحيحة وإيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية أغرقتها.



وأشار إلى أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والدليل عبور أكثر من مليار برميل نفط خلال أشهر.



في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده ستقف في وجه إيران النووية من خلال العقوبات الاقتصادية، وستتخذ إجراءات ضد وكلاء طهران، مبيناً أن بريطانيا ستواصل عزل إيران حتى تعيد فتح مضيق هرمز.



وأشار إلى أن عزل إيران ضروري لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.



في المقابل، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي، إذا بدأت واشنطن حرباً جديدة فستفتح جبهة جديدة ضدها، لكنه لم يحدد هذه الجبهة.



وفي ظل العقوبات الأمريكية والحصار الذي وصل إلى عزل إيران بشكل كامل عن العالم بعد إيقاف رحلات الطيران، سجل الريال الإيراني، اليوم، أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، إذ تجاوز سعر العملة الأمريكية 240 ألف تومان في السوق الحرة (2.4 مليون ريال)، وسط استمرار ارتفاع الأسعار والاضطراب في سوق الصرف.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الدولار بلغ نحو 240 ألف تومان، بينما جرى تداول اليورو عند 273 ألف تومان والجنيه الإسترليني عند 318 ألف تومان.



وأفاد موقع «بونباست» المتخصص في تتبع أسعار الصرف، أنه جرى تداول الدولار بنحو 2.45 مليون ريال في السوق غير الرسمية بطهران، في حين يدور السعر الرسمي لدى البنك المركزي حول 1.5 مليون ريال للدولار.