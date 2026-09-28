اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (الإثنين)، مليشيا الحوثي باختطاف 278 مدنياً خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من المحافظات اليمنية، على خلفية الاحتفالات أو الاستعداد للاحتفال بذكرى قيام الجمهورية اليمنية.



وقالت الشبكة إن مليشيا الحوثي نفذت حملات اختطاف وملاحقة بحق مواطنين على خلفية تعبيرهم عن انتمائهم الوطني واحتفائهم بذكرى 26 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذه الحملات تركزت في صنعاء ومحافظات حجة وعمران وذمار وإب وصعدة والمحويت والحديدة.



وأشارت إلى أن عمليات الاختطاف طالت مواطنين في أماكن مختلفة، من بينها الطرقات العامة والمنازل والمساجد والأسواق، مبينة أن عناصر المليشيا أقدمت خلال بعض تلك العمليات على تقييد الضحايا ومصادرة هواتفهم ووثائقهم الرسمية، قبل اقتيادهم إلى أماكن احتجاز لم تحددها الشبكة.



وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين ومصيرهم، داعية المنظمات الدولية والجهات الحقوقية إلى التحرك العاجل للكشف عن أماكن احتجازهم، والعمل على إطلاق سراحهم، والضغط من أجل وقف حملات الاختطاف والانتهاكات المرتبطة بإحياء المناسبات الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.



وكانت وسائل إعلام يمنية قالت إن الحوثي اختطف في محافظة ذمار وحدها 30 مدنياً، منهم 11 في مديرية الحدا، و8 من عنس، و6 من عتمة، و4 في ضوران، ومواطناً واحداً في مدينة ذمار ونقلوا إلى جهة غير معروفة، مبينة أن تهمتهم رفع العلم اليمني والاحتفال بالعيد الوطني.