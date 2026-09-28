كشفت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم، استئناف السعودية تصدير النفط عبر خط أنابيب «شرق-غرب». وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».

مرونة تشغيلية وقدرات لوجستية



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر، الأسبوع الماضي، أن الشركة تمتلك مرونة تشغيلية وقدرات لوجستية تتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقال الناصر: «إن أرامكو» تواصل دراسة مسارات تصدير إضافية وتعزيز قدراتها التخزينية خارج المملكة لضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

قدرة على الصمود والتعامل مع المتغيرات



وأضاف الناصر في تصريحات مع موقع «Nikkei Asia»، أن مشروع خط أنابيب «شرق - غرب» لا يقتصر على خط واحد، بل يتكون من مجموعة من الخطوط التي توفر مرونة كبيرة في نقل الخام والمنتجات البترولية، مؤكداً أن الشركة قادرة على الصمود والتعامل مع الاضطرابات الشديدة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التشغيلية. وأوضح أن «أرامكو» تقيّم كذلك فرص توسيع قدراتها التخزينية في الخارج، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي والمحافظة على موثوقية الإمدادات في مختلف الظروف. ولفت الناصر إلى أن «أرامكو» قادرة على معالجة أي اضطرابات قد تؤثر على عملياتها خلال أيام معدودة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس بجدية خيارات بديلة لتصدير النفط في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية.

قفزة بصادرات النفط



وقفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو سبعة أشهر، بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، حسب بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة. وأظهرت البيانات أن المملكة تصدّر نحو 6 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2025.