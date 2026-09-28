هبطت أسعار الذهب بنحو 3% اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.88% إلى 4161.31 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.88% إلى 4196.90 دولار للأوقية.

عوائد السندات

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.88% إلى 61.16 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 3.17% إلى 1725.65 دولار. ونزل البلاديوم 3.44% إلى 1226.93 دولار. وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: «لا يزال ارتفاع عوائد السندات مقترناً بارتفاع أسعار النفط يمثل عقبة أمام الذهب، وزادت أسعار النفط في ظل إشارات متباينة بشأن تدفقات النفط، مما يبقي التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين».

أسعار الفائدة

وكان المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.75% و4%. ووفقاً لأداة «فيدوتش» يتوقع المتعاملون بنسبة 66% رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر القادم. ويمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يغذي التضخم من خلال رفع التكاليف في جميع قطاعات الاقتصاد. ويُنظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.