صعدت أسعار خام برنت بأكثر من 3% اليوم، بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحاً من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما يعني استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.43 دولار أو 3.29% إلى 107.75 دولار للبرميل بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94.55 دولار للبرميل، مرتفعاً 2.14 دولار أو 2.32%.

مستوى المقاومة

وقالت مؤسسة إحدى شركات لأبحاث سوجاندا ساشديفا: «بالنسبة لعقود برنت الآجلة، يظل مستوى 120 دولاراً للبرميل هو مستوى المقاومة الحاسم، وما دامت الأسعار لا تستقر فوقه، يظل التراجع محتملاً، لا سيما إذا تحسن وضع الشحن أو أحرزت المحادثات تقدماً».

نقطة ضغط

وذكر محللو بنك إيه.إن.زد بقولهم: «لا تزال منتجات النفط المكررة تشكل نقطة ضغط، حيث تؤدي الأسعار القياسية للديزل في الولايات المتحدة إلى تفاقم مخاطر التضخم وإثارة جدل متجدد حول احتمال فرض قيود على الصادرات».

وأشاروا إلى أن أي قيود على صادرات الديزل الأمريكية ستؤدي إلى تقلص المعروض خارج الولايات المتحدة، حيث ستتأثر الأسعار الأوروبية باحتمال انخفاض المعروض الأمريكي.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع 0.4% الأسبوع الماضي، لكن خام غرب تكساس الوسيط انخفض 7.9%؛ بسبب مخاوف من أن تحظر الولايات المتحدة تصدير الديزل لتخفيف الأسعار القياسية؛ ما قد يحد من إنتاج المصافي الأمريكية.