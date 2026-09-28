ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم (الإثنين)، لتستهل الأسبوع على مكاسب بعد التراجع الذي سجلته في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار، بما يعادل 1.74%، لتصل إلى 106.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار، أو 1.23%، لتصل إلى 93.55 دولار للبرميل.

مكاسب بأكثر من 1%

وجاءت المكاسب بعدما أنهى الخامان تعاملات الجمعة على انخفاض، إذ أغلق خام برنت عند 104.32 دولار للبرميل، متراجعاً 2.28 دولار أو 2.1%.

كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الجمعة عند 92.41 دولار للبرميل، منخفضاً 2.20 دولار، بما يعادل 2.3%.

برنت يتجاوز 106 دولارات

وأعاد صعود اليوم خام برنت إلى التداول فوق مستوى 106 دولارات للبرميل، فيما تجاوز الخام الأمريكي مستوى 93 دولاراً، مع استمرار التقلبات الملحوظة التي تشهدها أسواق النفط خلال الجلسات الأخيرة.

وكان خام برنت قد أنهى الأسبوع الماضي مرتفعاً بأقل من 1%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط تراجعاً أسبوعياً بنحو 8%.

ويتابع المتعاملون حركة الأسعار خلال جلسات الأسبوع الجديد، إلى جانب تطورات مستويات العرض والطلب والمخزونات واتجاهات أسواق الطاقة العالمية.