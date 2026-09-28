يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعقد لقاء خاص على مأدبة عشاء في البيت الأبيض مع الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic داريو أمودي، في أول اجتماع منفرد بين الرجلين، وسط خلافات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي والسرعة التي ينبغي أن تتطور بها الأنظمة الأكثر تقدماً.

ويأتي اللقاء بعد أشهر من التوتر بين شركة Anthropic وإدارة ترمب، في وقت يدعو أمودي إلى قدر أكبر من الحذر والضوابط المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي، بينما تتمسك الإدارة الأمريكية بتسريع الابتكار والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في سباق التقنية العالمي.

أول لقاء منفرد

ومن المقرر أن يجتمع ترمب وأمودي على عشاء خاص مساء (الأحد) في البيت الأبيض، في أول لقاء مباشر منفرد بينهما، بحسب تقارير أمريكية.

وجاءت الدعوة بعد غياب أمودي، بسبب تعارض في جدول أعماله، عن مأدبة أقيمت في البيت الأبيض الأسبوع الماضي وحضرها عدد من كبار مسؤولي شركات التقنية، من بينهم الرئيس التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـGoogle سوندار بيتشاي.

ووفقاً لـ«Axios»، وجّه ترمب بعد ذلك دعوة شخصية إلى أمودي لعقد اللقاء الخاص، في خطوة قد تشير إلى محاولة تخفيف حدة التوتر بين البيت الأبيض وAnthropic.

خلاف حول سلامة الذكاء الاصطناعي

ويختلف ترمب وأمودي بصورة واضحة بشأن التعامل مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، إذ حذر رئيس Anthropic من المخاطر التي قد تصاحب الارتفاع المتسارع في قدرات النماذج المتقدمة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حذراً لمواجهة المخاطر المحتملة.

وفي المقابل، تؤكد إدارة ترمب أن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي، وألا تؤدي القيود التنظيمية إلى إضعاف قدرتها على المنافسة الدولية.

توتر بين Anthropic والإدارة

ويأتي الاجتماع بعد فترة مضطربة في العلاقة بين Anthropic والحكومة الأمريكية، شملت خلافاً مع وزارة الدفاع بشأن القيود التي تفرضها الشركة على استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي في بعض التطبيقات العسكرية.

وتصاعد الخلاف بعدما صنفت وزارة الدفاع الأمريكية Anthropic باعتبارها خطراً على سلسلة التوريد، وهو القرار الذي دخل في مسار قضائي بين الشركة والحكومة.

اجتماع موسع لقادة الذكاء الاصطناعي

ويأتي العشاء الخاص قبيل اجتماع أوسع مرتقب في البيت الأبيض، يعتزم ترمب ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عقده مع رؤساء عدد من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع قضايا مرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي والسياسة الأمريكية تجاه القطاع، في وقت تتصاعد فيه المناقشات داخل الولايات المتحدة حول كيفية الموازنة بين المحافظة على التفوق التقني ومواجهة المخاطر الأمنية والاجتماعية المحتملة للأنظمة الأكثر تطوراً.