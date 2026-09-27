في واحدة من أكبر القضايا القانونية التي تهدد عملاق التكنولوجيا الأمريكي، أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكماً قضائياً يفرض على شركة «أبل» غرامة مالية تتجاوز 5.7 مليار دولار، على خلفية اتهامات بانتهاك براءات اختراع تتعلق بإحدى أبرز الميزات المستخدمة في أجهزتها الشهيرة.

دارت المعركة القضائية حول دعوى رفعتها شركة «Taction Technology»، متهمة صانعة آيفون باستغلال تقنيتها الخاصة دون وجه حق لتشغيل محرك «Taptic» المسؤول عن الاهتزازات والتنبيهات اللمسية في هواتف «آيفون» وساعات «أبل». ورغم ضخامة المبلغ المحكوم به، إلا أن هيئة المحلفين خلصت إلى أن انتهاك «أبل» لم يكن متعمداً، وهو ما جنب الشركة مضاعفة التعويضات إلى ثلاثة أضعاف.

من جانبها، سارعت «أبل» لإعلان رفضها القاطع للحكم القضائي الصادر، مؤكدة أنها لم تكن بحاجة لاستخدام التقنية الخاصة بالشركة المدعية، ومعلنة نيتها الكاملة للطعن والاستئناف. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الغرامات الضخمة في قضايا براءات الاختراع بأمريكا غالباً ما تتعرض لعمليات تخفيض كبيرة خلال مراحل الاستئناف اللاحقة.

ويترقب قطاع التكنولوجيا مآل هذه القضية الكبرى، حيث قد تغيّر جولات الاستئناف القادمة هذا المبلغ الفلكي أو تعيد رسم قواعد حماية الابتكارات التقنية في الأسواق العالمية.