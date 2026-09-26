قررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إتاحة الحركة المرورية في عدد من المسارات ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق في مكة المكرمة، شملت الطريق الدائري الثالث وطريق الأمير سعود الفيصل.

في الطريق الدائري الثالث، تمت إتاحة 1.5 كيلومتر إضافي من المسار الجديد الممتد من تقاطع الأمير متعب حتى تقاطع المسجد الحرام، مرورًا بتقاطع الأمير سلطان وذلك ضمن مشاريع استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثالث.

كما أُتيحت الحركة المرورية في المسار المتبقي من طريق الأمير سعود الفيصل للمركبات القادمة من محور الأمير محمد بن سلمان إلى شارع عبدالقادر كوشك، مرورًا بتقاطع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بما يخدم سكان الحي القريب.

ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل والبنية التحتية في مكة المكرمة، وإحداث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتخفيف الاختناقات والضغط على الطريق الدائري الثالث، مع اختصار زمن الرحلات والتنقل بما يزيد على 90%، وتسهيل وصول أهالي الأحياء وقاصديها، خدمةً للسكان وضيوف الرحمن بكفاءة عالية، وبما يسهم في رفع جودة الحياة، لا سيما في موسمي الحج والعمرة.