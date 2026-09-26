أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في كلمة المملكة أمام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء التحالف الدولي للحضارات في نيويورك، أهمية الحوار والتعايش واحترام الأديان والتنوع الثقافي في دعم الأمن والاستقرار، مشددًا على مواصلة المملكة دعم جهود التحالف في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة السلام والتسامح.

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى الحادي عشر للتحالف الدولي للحضارات الذي استضافته الرياض، وتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف واحترام القانون الدولي.

كما شارك الجبير في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والهند، حيث بحث تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، ورئيسة وزراء باربادوس ميا أمور موتلي، وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.