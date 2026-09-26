نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، في نيويورك، في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في القدس، مؤكدًا الحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها، ورفض أي ممارسات تمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، إلى جانب تعزيز التحرك العربي والإسلامي المشترك لحماية القدس ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.