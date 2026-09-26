تنطلق غداً (الأحد) فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني في كافة مدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية، وتستمر لمدة 5 أيام.



وسيتم الاحتفاء بالمناسبة الوطنية وفق ما ورد في الخطط الدراسية للعام الدراسي من خلال البرامج والأنشطة المختلفة، والمتمثلة في الإذاعة الصباحية في طابور الاصطفاف الصباحي، وتفعيل حصص النشاط الطلابي، وتنفيذ مسابقات ثقافية وتعليمية، وإقامة مسابقات في الرسم مع تكريم الطلاب والطالبات المميزين في تنفيذ البرامج.



وتتضمن فعاليات الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية إبراز الدور الكبير الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في توحيد أرجاء هذا الكيان الشامخ، وإبراز النهضة التنموية الشاملة والكبيرة التي تعيشها المملكة في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر.